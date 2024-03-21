Kanada'dan silah satışı kararına geri vites! İsrail sert tepki göstermişti

The Maple'ın haberine göre Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin İsrail'e askeri ihracat için mevcut olan izinleri tutacağı, gelecekteki başvurular için ise söz konusu önergedeki bağlayıcı olmayan dili kullanacağı kaydedildi.

Haberde, bu hafta başı kabul edilen önergenin dilinin orijinaline göre büyük ölçüde değiştirildiği ifade edilerek, önemli tavizler arasında Filistin devletini tanıma çağrısının kaldırılmasının yer aldığına işaret edildi.

Değiştirilen önergenin hafifletilmiş diline rağmen Dışişleri Bakanı Joly, Toronto Star'a verdiği mülakatta, İsrail'e silah ihracatını "gerçek" sayacak bir yasak getirmeyi planladığını açıklamıştı.

Joly, Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Joly'nin, İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, bunu "İsrail'in meşru müdafaa hakkını baltalayan talihsiz bir durum" olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

Öte yandan The Maple'ın ulaştığı kayıtlara göre, Kanada, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk iki ayında İsrail'e en az 28,5 milyon dolarlık askeri ihracat iznine onay vermiş görünüyor.