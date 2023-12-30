VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Kanada İsrail'i yalanladı! "Gönüllü göçü desteklemiyoruz"
Gazze'de basına soykırım! İsrail 84 günde 106 gazeteciyi katletti
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Kongereye dahi sunmadılar! ABD'den İsrail'e skandal silah satışı kararı
İsrail'in kültür katliamı! Gazze'de 200'den fazla tarihi miras yok edildi
30 Aralık 2023 Cumartesi 05:03:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 05:03:00

Kanada İsrail'i yalanladı! "Gönüllü göçü desteklemiyoruz"

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada Göç Bakanı Miller, İsrail medyasındaki çıkan Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' desteklediği iddialarını yalanladı.

Kanada, İsrail medyasında Kanada Göç Bakanı Marc Miller'ın İsrail'deki temaslarında Filistinlilerin ülkelerine "gönüllü göçünü" desteklediği yönünde iddiaların bulunduğu haberleri yalanladı.

Kanada hükümetinin İletişim Danışmanı Jeffrey MacDonald, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

MacDonald, Kanada'nın kendi vatandaşları, oturum izni olanlar ve kriterlere uyan aile bireylerinin Gazze'de çıkarılmasını kolaylaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirterek, "Birçok Kanadalının Gazze'deki sevdiklerinin güvenliği için endişelendiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Kanada'nın Gazze'de yakınları olan vatandaşları için özel bir uygulama başlatacağını ve bu çerçevede geçici vize vereceğini anımsatan MacDonald, Kanada'yla aile bağları olan Filistinlilerin mevcut başvurularını da öncelikli değerlendireceklerini bildirdi.

MacDonald, İsrail medyasında Bakan Miller'in İsrail temaslarında Filistinlilerin Kanada'ya "gönüllü göçünü" destekleyebileceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Söz konusu haberler yalan." vurgusunda bulundu.

MacDonald, Gazze'den çıkışın sıkıntılı olduğunu, çıkabilen kişilerin de Kanada'ya gelebilmeleri için tüm giriş ve uygunluk kriterlerini karşılamaları gerektiğinin altını çizdi.

NETANYAHU, GAZZELİLERİN BAŞKA ÜLKELERE "GÖNÜLLÜ GÖÇÜ" İÇİN ÇALIŞIYOR

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon, şunları kaydetti:

"Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Etiketler : göç bakanı kanada israil medyası yalan filistinliler göç iddiası
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX