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14 Şubat 2023 Salı 23:41:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 23:41:00

Meksika ekibi, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'a gelen Meksika ekibi, arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetleri için Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekip, Adıyaman'da arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda 9 Şubat'ta başladıkları çalışmalarda, canlı 4 kişiye ulaştı.

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Meksika ekibi, yarın Türkiye'den ayrılacak. Arama kurtarma ekibinde bulunan bir kişi, enkazda bulduğu Türk bayrağını hatıra olarak yanına aldı.

Meksika ekibinin sorumlusu General Jose Cruz, Meksika devletine bağlı kara, hava ve deniz kuvvetlerinden toplam 150 kişi geldiklerini söyledi.

Büyük bir acı gördüklerini belirten Cruz, "Öncelikle buraya uzun bir mesafeden geldik. Meksika'dan Adana Havalimanı'na indik. Oradan otobüslerle buraya aktarıldık. Şehir ve ara yolların durumundan dolayı da buraya gelebilmemiz biraz gecikti. Buraya ekipmanlarımızla geldikten sonra vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık" dedi.

Cruz, tecrübeli bir ekiple geldiklerini anlatarak sahaya çıkmadan önce genel durum tespitinin ardından planlama yaptıklarını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına başladıktan 2 saat sonra canlı bir kişiye ulaştıklarını dile getiren Cruz, "Bu, bizim için çok büyük motivasyon oldu. İnsanların orada bir beklentisi vardı. Genel süreçte de 4 canlı insanımızı çıkardık. Tabii çıkardığımız cenazelerimiz de oldu. Bunun için üzgünüz ama şundan dolayı en azından içimizde biraz umut vardı. Acılı aileler en azından cenazelerine ulaşmak istiyorlardı. Cenazeleri çıkartırken insanların yaralarını deşmemek adına çok dikkatli davranıp çalışmalarımıza devam ettik" diye konuştu.

Görevlerini tamamladıklarını aktaran Cruz, şunları kaydetti:

"Ülkeden ayrılacağız. Kendi ülkemizde de depremle karşılaştık ama Türkiye'de gözlemlediğimiz çok daha büyük bir senaryo vardı. Burada gördüğümüz şey şuydu; gönüllülük esasının çok büyük ön planda olması ve gönüllü insanların burada çok fazla destek vermesi. İnsanların bize sağlamış olduğu destek, buradaki insanlarla iletişim, koordinasyonu sağlayıp birlikte çalışmak adına çok büyük motivasyon ve destek oldu. Her insanın olduğu gibi bizim de eksiklerimiz olabilir fakat burada bir işe yaramak, bir insanı, bir hayatı dahi kurtarmak önemliyken bu görevi tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bütün acılarını paylaşıyoruz. Biz bu ülkeye kardeş olarak geldik. Elimizi uzatmak istedik ve bu yardımı, bu desteği kabul ettiği için Türk devletine de teşekkür ediyoruz."

Etiketler : meksika adıyaman arama kurtarma çalışmaları

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