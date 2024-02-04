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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Berlin'de anıldı
04 Şubat 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 07:45:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Berlin'de anıldı

Kaynak: AA

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Berlin'de anma etkinliği düzenlendi.

Berlin Başkonsolosluğu tarafından Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Depremde hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından deprem fotoğraflarından oluşan bir seçki gösterildi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, büyük acıların milletlerin birliğinin ve kardeşlerin sınandığı dönüm noktaları olduğunu belirterek, "Milletimiz bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla vermiştir." dedi.

Devletin depremin ardından tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini ve Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirten Şen, Türk milletinin depremzedelerin yanına koştuğunu ve devlet millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Bu acı felaket sayesinde Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunun görüldüğünü altını çizen Şen, Almanya'daki Türk toplumunun da katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade etti.

Başar Şen, arama kurtarma desteği ve akabinde dayanışma gösteren Alman makamlarına da teşekkür etti.

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Türk toplumunun depremin hemen ardından Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirterek, eşine nadir rastlanan yardım seferberliğe milletçe imza atıldığını vurguladı.

Berlin'deki Türk toplumunun gösterdiği yardımseverliğe de dikkati çeken Şanlı, "Almanya'da vatanına milletine ne kadar bağlı ne kadar yüce gönüllü insanların oluştuğunu bir kez daha gördük" dedi.

Etiketler : asrın felaketi deprem berlin anma 6 şubat
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