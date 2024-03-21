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Kahire'de Arap Bakanlardan "Gazze için ateşkes" toplantısı
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21 Mart 2024 Perşembe 20:11:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 20:11:00

Kahire'de Arap Bakanlardan "Gazze için ateşkes" toplantısı

Kaynak: AA

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yıkıcı saldırılara maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nde insani ateşkes sağlama çabalarını tartışmak üzere düzenlenen Arap Bakanlar düzeyindeki toplantı Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X platformundan toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Zeyd, toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi'nin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in katıldığını belirtti.

Toplantıda İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını durdurma çabaları, ateşkes sağlanmasının gerekliliği ve yardıma tam erişim meselelerinin tartışılacağını ifade eden Ebu Zeyd, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in toplantının ardından Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün dışişleri bakanları, BAE Devlet Bakanı ve FKÖ yetkilisiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgede düzenlediği altıncı tur kapsamında gün içerisinde Suudi Arabistan'dan Kahire'ye geldi. ABD'li Bakan'ın yarın İsrail'e geçmesi öngörülüyor.

Blinken'ın bölge turu, Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşmak için yürütülen müzakerelerle eş zamanlı gerçekleşiyor.

Etiketler : Gazze Arap Bakanlar Ateşkes Mısır
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