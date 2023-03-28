Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Aomori eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 18.18'de ve 20 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının çevre eyaletler İwate, Miyagi ile kuzeydeki Hokkaido bölgesinde hissedildiği kaydedildi.
Bölge geneli hizmet veren Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren seferlerinin devam ettiği bildirildi.
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