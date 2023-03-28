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28 Mart 2023 Salı 13:40:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 13:40:00

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Aomori eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 18.18'de ve 20 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının çevre eyaletler İwate, Miyagi ile kuzeydeki Hokkaido bölgesinde hissedildiği kaydedildi.

Bölge geneli hizmet veren Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren seferlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler : japonya deprem sarsıntı

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