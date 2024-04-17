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17 Nisan 2024 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 07:24:00

Japonya'dan İsrail'e itidal çağrısı

Kaynak: AA

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Japonya hükümeti, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için İsrail'e itidalli davranma çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 25 dakika süren görüşmede Kamikava, gerilimleri şiddetle kınadıklarını yineledi ve Orta Doğu'daki mevcut gidişatın İsrail ve İsrail halkının yanı sıra Japonya dahil bir bütün olarak uluslararası toplumun çıkarına olmadığını vurguladı.

Japon Bakan, bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılması halinde, kontrolden çıkabileceği ihtimalini vurgulayarak, İsrail'e itidalli davranması için güçlü bir çağrıda bulundu.

Ülkesinin, Gazze Şeridi ile güneydeki Refah kentine yönelik durumdan endişe duyduğunu kaydeden Kamikava, insani yardım faaliyetleri için elverişli bir ortamın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması amacıyla derhal ateşkes yapılmasını talep etti.

Bakan Kamikava ayrıca Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda İsrail'den destek talebinde bulundu.

İki Bakan, Japonya ile İran arasında yakın iletişimin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Etiketler : japonya israil orta doğu
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