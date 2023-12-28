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28 Aralık 2023 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 07:37:00

Japonya'dan dış politikada esneklik vurgusu

Kaynak: AA

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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler dahil uluslararası ortamdaki değişkenler karşısında "esnekliğin önemli olduğunu" bildirdi.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da her aralık ayı sonunda, görevdeki Dışişleri Bakanı, geleneksel olarak o yılı temsil ettiğine inandığı bir popüler Çin yazısı (Kanji) karakterini seçiyor.

Bakan Kamikava, hafta içi düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler dahil uluslararası ortamın hızlı bir şekilde değişkenlik gösterdiğini ve krizler karşısında "demokrasinin gerçek değerinin test edildiğini" kaydetti.

Uluslararası ortamdaki "değişkenler" karşısında, bir dışişleri bakanı olarak "Japonya'nın ulusal menfaatlerini korunmasının" önemine değinen Kamikava, "güç ve esneklik" vurgusu yaptı.

2023 yılını temsilen seçtiği "şinayaka" (esneklik) karakterini tanıtan Japon Bakan, "Gücün yanı sıra esnekliğin önemli olduğunu hissediyorum ve bu yılın karakteri olarak 'şinayaka' karakterini seçtim" dedi.

Kanji karakterindeki "esneklik" anlamına dikkati çeken Kamikava, "demokrasinin çeşitliliğe ve kapsayıcılığa 'saygı gösterme esnekliğine' sahip olduğuna inandığını bildirdi.

Bakan Kamikava, bu karakterin, yıl içinde ekonomik güvenlik açısından "tedarik zincirlerinin dayanıklılığının" önemini ifade etmek için de sıklıkla kullanıldığını belirtti.

Etiketler : japonya orta doğu kriz esneklik
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