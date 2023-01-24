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24 Ocak 2023 Salı 09:45:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 09:45:00

Japonya'da hükümet, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi

Kaynak: AA

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Japonya'da hükümet, bir dönem yürürlükte olan "Irk Koruma Yasası" kapsamında kısırlaştırılan mağdurlara tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kumamoto Bölge Mahkemesi, "Irk Koruma Yasası" kapsamında 1960'larda kısırlaştırma prosedürlerine tabi tutulan iki kişinin açtığı tazminat davasını karara bağladı.

Mahkeme, iki kişinin "kısırlaştırılmasında sorumluluğu" olduğunu beyan ettiği Japon hükümetinin, 22 milyon yen (170 bin dolar) tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Hakim Heyeti Başkanı Nakatsuji Yuiçiro, "Bir kişinin üreme işlevini ortadan kaldırmak insan hakları ihlali" diyerek, bunun, "mutluluk peşinde koşma hakkını ihlal ettiğini" söyledi.

Mahkeme kararında, halihazırda yürürlükte olmayan yasa kapsamında yapılan "kısırlaştırma ameliyatlarının meşru ve mantıklı olduğunun kabul edilemeyeceğine" dikkat çekildi.

KANUN VE İLGA SÜRECİ

Ülkede 1948-1996'da yürürlükte kalan "Yuusei Hogohou" (Öjeni Kanunu) kapsamında, "adi ve aşağı tip çocukların doğumunu" engellemek amacıyla zihinsel bozukluk, akıl hastalığı, ırsi hastalık yaşayan yaklaşık 25 bin kişi kısırlaştırılmıştı.

Kanunun ilgası sürecinde, 1994 yılında engelli bir Japon kadının Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda Mısır'da düzenlenen Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansındaki çağrısının etkili olduğu biliniyor.

Kyodo ajansının hükümet verilerine dayandırdığı bilgiye göre, yasa kapsamında 16 bin 500 kişinin "rızası alınmadan sterilizasyon prosedürlerine tabi tutulduğu" aktarılmıştı.

Etiketler : japonya hükümet ırk koruma yasası tazminat
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