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Japonya, çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştırıyor
31 Mart 2023 Cuma 09:07:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 09:07:00

Japonya, çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştırıyor

Kaynak: AA

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Japon hükümeti, yarı iletken çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştıracağını açıkladı.

Buna göre hükümet, Çin'e yönelik, ihracat kontrolleri uygulanan yarı iletken üretim malzemeleri listesini daha da genişletecek.

Karara göre 23 ürün, ihracat kontrollerine tabi ürünler listesine eklenecek. Bu hamle, şirketlerin Çin'e yönelik ihracatını zorlaştıracak.

Listeye, yüksek performanslı çip yonga üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole litografi ile bellek cihazlarını baskılama malzemeleri eklenecek.

Sıkılaştırma önlemlerini kapsayan yeni yönetmeliğin mayısta kamuoyuna resmen duyurulması ve temmuzda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Japonya, Döviz ve Dış Ticaret Kontrol Yasası uyarınca, askeri kullanıma yönlendirilebilecek ekipman dahil sivil malların ihracatını kontrol ediyor.

Etiketler : japonya çin şip ihracat

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