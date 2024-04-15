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15 Nisan 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 08:45:00

Japonya Başbakanı Kişida: Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabamızı sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hafta sonu İran'ın İsrail'e hava saldırısından derin endişe duyduğunu ve "gerilimi şiddetle kınadığını" aktardı.

ABD gezisinden dönen Japonya Başbakanı Kişida, Tokyo'daki Başbakanlık binası girişindeki açıklamasında, İran'ın İsrail'e saldırısına tepki gösterdi.

"Derin endişe duyuyorum. Böylesi bir gerilimi şiddetle kınıyorum" diyen Kişida, saldırının "Orta Doğu'daki gidişatın daha da kötüleşmesine yol açacağını" belirtti.

"Orta Doğu'da barış ve istikrar ülkemiz için önemli" diyen Kişida, bölgede tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Japon Başbakan, hükümet kuruluşlarına, bölgede yaşayan Japon vatandaşlarının, saldırı kaynaklı zarar gördüğüne yönelik henüz bilgi ulaşmadığını aktardı.

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, bölgesel gerilim gerekçe gösterilerek, vatandaşlara, İran'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Etiketler : japonya kişida fumio israil iran
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