Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü
Kaynak: AA
Japonya donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü.
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.
Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini söyledi.
Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- İşgalci İsrail Filistinli ambulans şoförünü katletti
- Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü
- ABD'den, İsrail'e 95 milyar dolarlık yardım paketine onay!
- İşgalci İsrail, Başkan Erdoğan ile Heniyye görüşmesine nefret kustu!
- Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde kendini ateşe veren protestocu öldü
- Filistin'den ABD'ye 'BM' tepkisi: Utanç verici