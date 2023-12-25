Japon denizcilik firmaları, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor

Yemen'deki Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Japonya'da devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, "Nippon Yusen" ile "Mitsui OSK Lines" firmaları Avrupa çıkışlı ve varışlı nakliyat gemilerinin rotasını değiştirdi.

Rota değişikliğinin, "Husilerin, İsrail ile bağlantılı nakliyeleri hedef alabileceği ihtimaliyle" yapıldığı ve gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.

Ulusal basında, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ve Ocean Network Express firmalarının da Husi saldırıları sebebiyle gemi nakliye rotalarını değiştirdiği bildirildi.

Yeni rotaların, teslimat gecikmeleri ve taşıma maliyetlerine yol açacak olması, küresel ekonomide "tedarik zinciri krizine" sebep olabileceği endişelerini artırıyor.