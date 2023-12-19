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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması meydana geldi
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19 Aralık 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 10:30:00

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması meydana geldi

Kaynak: AA

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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda patlama meydana geldi.

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

Yerel saatle 22.00 sularında meydana gelen patlamanın görüntüleri, bölgedeki kameralara yansıdı.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etti.

YANARDAĞ PATLAMASI İHTİMALİNE KARŞI "ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Etiketler : izlanda yanardağ patlama
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