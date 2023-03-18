İtalyan oyuncu Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Sosyal medya hesaplarında ziyaretine dair görseller paylaşan ünlü sanatçı, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımını yaptı.

Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.

Daha önce de sosyal medya hesabından afetzedelere destek veren sanatçının paylaşımlarına dünyanın farklı yerlerinden de olumlu yorumlar geldi.