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"3. Dünya Savaşı anlamına gelir"
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15 Mart 2024 Cuma 20:56:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 20:56:00

İtalya'dan NATO'ya Ukrayna resti: "3. Dünya Savaşı anlamına gelir"

Kaynak: AA

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini, böyle bir şeyin 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riski olacağını söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini, böyle bir şeyin 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riski olacağını söyledi.

Verona kentinde katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtlandıran Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmesine ilişkin, "Ben, NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Tajani, "Uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile savaşa girmiyoruz. Biz, Kiev'e her türlü askeri, ekonomik ve teknik araçları veriyoruz ama savaşa gitmek bana hata gibi görünüyor ve tüm İtalyanlar bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

İtalyan birliklerinin Ukrayna'ya gitmesinin söz konusu olmadığını da yineleyen Tajani, İtalyan ordusunun, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada, Lübnan'da, Irak'ta ve Afrika'da iyi iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik 9 Mart'ta İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği mülakatta sarf ettiği "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum." sözlerinin tepkiyle karşılandığı anımsatılan Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını savundu.

Etiketler : Antonio Tajani 3. Dünya Savaşı NATO birlikleri Ukrayna
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