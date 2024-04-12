İtalya'da hidroelektrik santralindeki patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Kaynak: AA
İtalya'da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde 9 Nisan'da meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda bulunan Suviana Gölü'nde enerji firması Enel'e ait Bargi hidroelektrik santralinde önceki gün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı arttı.
İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, santralin suyun altındaki bölümü olan -9. katta ve gölde arama yapan dalgıçlar, kayıp 4 kişiden 3'ünün cesedini buldu. Böylece faciada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kayıp son kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ve umutların giderek azaldığı belirtildi.
Santraldeki patlamaya ilişkin Bolonya Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında incelemelerin de sürdüğü bildirildi.
Santralin bağlı olduğu Enel firmasının, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara psikolojik destek sağlamaya başladığı kaydedildi.
Diğer yandan, ülkedeki iş kazalarında gerçekleşen işçi ölümleri bugün yapılan genel grevle protesto edildi. Ayrıca Bargi hidroelektrik santralindeki patlamada en az 6 işçinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Bolonya kentinde protesto yürüyüşü yapıldı.
Ülkenin önde gelen sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu ile İtalyan İşçi Birliğinin düzenlediği yürüyüşte işçiler, "Artık yeter" yazılı pankartlar taşıdı.
Sendika temsilcileri santralde ölenlerin taşeron işçiler olduklarını iddia etse de Enel şirketi bunu kabul etmedi.
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