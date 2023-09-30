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İtalya'da 177 kişinin bulunduğu feribotta yangın
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30 Eylül 2023 Cumartesi 17:48:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 17:48:00

İtalya'da 177 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Kaynak: İHA

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İtalya'nın Lampedusa Adası'ndan Sicilya Adası'na giden bir feribotta yangın çıktı, 27'si mürettebat, 83'ü göçmen olmak üzere toplam 177 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Güney Avrupa ülkesi İtalya'nın Lampedusa Adası'ndan Sicilya'daki Porto Empedocle'ye giden bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği feribottan tahliye işlemine başlayan sahil güvenlik ekibi, 27'si mürettebat olmak üzere toplam 177 kişiyi kurtardı.

Yolcular arasında Lampedusa'dan gönderilen 83 göçmenin de bulunduğu belirtildi.

Lampedusa, ülkenin farklı bölgelerindeki kabul merkezlerine gönderilmeden önce tekneyle Akdeniz'i geçmeyi başaran çok sayıda göçmenin varış noktası olarak biliniyor.

Etiketler : İTALYA FERİBOT YANGIN
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