İtalya, NATO'nun doğu kanadındaki varlığını güçlendiriyor

İtalyan ordusunun yurt dışındaki bütün misyonlarından sorumlu birimin başındaki isim olan General Figliuolo, dün, Senato ve Temsilciler Meclisinin Ortak Savunma ve Dışişleri Komisyonu Toplantısı'na katılarak İtalyan ordusunun yurt dışında üstlendiği bazı görevlere dair bilgi verdi.

İtalyan basınında bugün çıkan haberlere göre, Figliuolo, İtalya olarak NATO'nun doğu kanadını güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Figliuolo, bu kapsamda Atlantik İttifakı'nın doğu kanadında son olarak 3 bin asker, 1100 kara aracı, 20 uçak ve Baltık Denizi'nde de 1 adet "Fremm" sınıfı çok maksatlı Luigi Rizzo fırkateynlerinin görev yaptığını açıkladı.

Figliuolo, Polonya'daki Malbork hava üssünde, 4 Eurofighter Typhoon jeti ile 1 bilgi keşif uçağı ve 220 askerin görev yaptığını kaydetti. Figliuolo, uçakların, Rus uçaklarına karşı önleme yapma gibi görevlere de katıldığını ifade etti.

General Figliuolo, İtalya'nın 2023'te 1420 Ukrayna askerine eğitim verdiği bilgisini de paylaştı.

Gazze'deki duruma da değinen Figliuolo, halihazırda Refah'ta sahra hastanesi kuracak koşulların olmadığını söyledi.