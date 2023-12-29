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29 Aralık 2023 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 07:38:00

İtalya, İsrail'in önerdiği yasa dışı yerleşimci büyükelçi adayını onaylamadı

Kaynak: AA

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İsrail'in Roma Büyükelçisi olarak atamak istediği, Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminin uzun süredir belediye başkanlığını yürüten Benny Kashriel'in İtalyan hükümetince onaylanmadığı belirtildi.

Times Of Israel'e göre, Batı Şeria'daki en büyük yasa dışı İsrail yerleşimlerinden Ma'ale Adumim'in belediye başkanlığını 31 yıldır sürdüren ve 1999-2001 yıllarında yasa dışı yerleşimlerin çatı örgütü Yeşa Konseyinin başkanlığını yapan Kashriel, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen tarafından temmuzda İsrail'in yeni Roma Büyükelçisi olarak seçilmesine rağmen aradan geçen sürede İtalya hükümetinin mutabakatı alınamadı.

İtalyan yetkililerin İsrail hükümetine gayriresmi mesajlarla, yasa dışı yerleşim örgütlenmelerine yakın bağı nedeniyle Kashriel'in büyükelçi adayı olarak seçilmesinden duydukları hoşnutsuzluğu ilettikleri fakat kesin bir cevap vermedikleri kaydedildi.

Öte yandan Ynet'e göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İtalya'dan gelen, bu atamanın Avrupa Birliği-İsrail ilişkilerini riske atabileceği mesajları üzerine Dışişleri Bakanlığına, bu meseleye "ketum şekilde" müdahil olmaları talimatını verdi.

İsrail'in 2015'te Brezilya'ya büyükelçi atamak istediği, yaşa dışı yerleşim örgütü Yeşa Konseyinin eski başkanlarından Dani Dayan için ev sahibi ülkeden onay alınamamış ve bunun üzerine Dayan, New York'a başkonsolos olarak atanmıştı.

Etiketler : italya israil yasa dışı yerleşimci büyükelçi
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