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18 Ocak 2023 Çarşamba 00:03:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 00:03:00

İtalya Başbakanı Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ve uluslararası gündemde yer alan konuları değerlendiren telefon görüşmesi yaptıkları duyuruldu.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Macron'un samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'ya tam destek konusunda garanti verme isteği, Avrupalı şirketlerin rekabet edebilirliğini destekleme hususu ve Avrupa Birliği'nin sınırlarının etkin bir şekilde kontrol edilerek yasa dışı göçle mücadele için Avrupa çapında çözümler belirlemenin aciliyeti yeniden teyit edildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin bu konuları görüşmeye devam etme hususunda anlaştıkları da kaydedildi.

İtalya-Fransa ilişkileri düzensiz göç meselesinden gerilmişti

İki lider, Meloni'nin İtalya'da başbakan olarak resmen göreve geldiği geçen yıl 23 Ekim'de Roma'da gayrı resmi programla yüz yüze görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından İtalya-Fransa ilişkileri, geçen kasım ayında İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanlarını açmaması ve bu gemilerdeki düzensiz göçmenleri "seçerek" tahliye etmesi nedeniyle gerilmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlamış, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Fransa'nın bu tepkisini, "anlaşılmaz, haksız ve agresif" olarak nitelemişti.

Gerilen ilişkilerin yatışması için İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Kasım'da telefon görüşmesi yapmıştı.

Etiketler : İtalya Başbakanlığı Cumhurbaşkanı Macron
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