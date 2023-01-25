İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam dünyasından gelen tepkiler bugün de sürdü

Gazze Şeridi'nde onlarca öğrenci, Filistin Eğitim Bakanlığı'nın genel merkezi önünde düzenlediği protestoda Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Filistinli öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayan sloganlar attı.

Öğrenciler gösteride "Anayasamız Kur'an'dır", "Allah'ın kitabı müstesna" ve "Kur'an'ım hayatımdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Kınama gösterisine katılan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi Hamdi ed-Dellu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan için "Dinlere ve insani duygulara saygı duymayan bir terörist." ifadelerini kullandı.

Dellu ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine, İslam dinini desteklemek için resmi siyasi tutumlar sergileme ve gerekli kararları alma çağrısı yaptı.

ÖZÜR DİLEYENE KADAR BOYKOT FETVASI



Moritanya'daki Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed el-Hasen ed-Dedo, Stockholm yönetimi resmi olarak özür dileyene kadar Müslüman halkların tüm İsveç ürünlerini boykot etmesi gerektiğini belirtti.

Dedo ayrıca, Facebook sayfasında açıkladığı fetvasında tüm Müslümanları ülkelerinin yasalarının izin verdiği ölçüde bu suçu protesto etmeye çağırdı.

Moritanyalı alim Dedo, medya yetkililerinin ve cami vaizlerinin Türk büyükelçiliği önünde işlenen bu suçu karalamaları ve suçun tehlikelerine dikkati çekmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Afrika Sahel Alimler Birliği de İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına ve İsveç makamlarının buna izin vermesine tepki gösterdi.

"KORKAKÇA VE ALÇAKÇA"



Cezayir merkezli Afrika Sahel Alimler Birliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada da, "İsveçli aşırılık yanlılarının Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, "korkakça ve alçakça" olarak nitelendirilen olayın bir şovdan ibaret olduğu kaydedilmişti.

Provokasyona izin veren İsveç makamlarının da sorumlu tutulduğu açıklamada, bu tür eylemlerin şiddete varabilecek karşı tepkilerin büyümesine yol açacağı uyarısı yapılmıştı.

AMERİKAN İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİ İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ



ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsveç hükümetine, Kur'an-ı Kerim yakılması olayını kınaması çağrısında bulundu.

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının yankıları devam ediyor.

CAIR Devlet İşleri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw tarafından İsveç'in Washington Büyükelçisi Karın Olofsdotter'e gönderilen mektupta, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Mektupta, "CAIR, İsveç hükümetinden aşırı sağcı bir aşırılık yanlısının Kur'an'ı yakmasına ilişkin bu son vakayı, diğer tüm nefret ve bağnazlık eylemlerine yanıt verdiği ciddiyetle kınamasını talep ediyor. İsveç hükümeti, Kur'an'a saygısızlık da dahil olmak üzere her türlü İslamofobi ve Müslüman karşıtı nefreti kınadığını açıkça belirtmelidir." denildi.

CAIR'in, söz konusu nefret eyleminden İsveç hükümetini sorumlu tutmadığı ancak İsveç'te son yıllarda İslamofobi'nin ve bununla bağlantılı Müslüman karşıtı ön yargı olayları ve nefret suçlarının arttığını gösteren raporlardan derin endişe duyduğu kaydedildi.

Mektupta ayrıca, İsveç hükümetine, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşları ile doğrudan ilişkiye geçerek, İslamofobik ön yargı olayları ve nefret suçlarıyla mücadele etmek ve gelecekteki Müslüman karşıtı benzeri eylemlere yanıt verebilmek için "Ayrımcılık Ombudsmanı" ofisi kurulması tavsiyesinde bulunuldu.

İİT VE KUVEYT, HOLLANDA'DAKİ KURAN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRIYI KINADI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Kuveyt, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, dinler karşıtı ve şiddet eğilimli İslamofobi kaynaklı kışkırtma eylemlerine tepki gösterildi.

Lahey kentinde radikal bir kişinin Kuran-ı Kerim'i parçalamasının şiddetle kınandığı açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlara yönelik dini nefretin olduğuna işaret edilerek, ilgili ülkelerin bu tür eylemlerin önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, dinler ve kültürlerarası işbirliğinin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, Lahey'de radikal bir kişinin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

İsveç'te yapılan "utanç verici" eylemden bir gün sonra kışkırtma adımının tekrarlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür saldırıların dünyadaki Müslümanların duygularını harekete geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara bu eylemlerin durdurulması için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.