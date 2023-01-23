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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:56:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:56:00

İsveçli bakandan nefret suçu savunması: Yasalar müsaade ediyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili "Bu basitçe bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?" sorusuna, "İsveç hükümeti olarak hem İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. Bu, sorumluluğunu alacağımız bir şey. İsveç hükümeti, kutsal kitapların yakılmasını hiçbir şekilde desteklememektedir." yanıtını verdi.

"Eğer biri bir diğer dinin kutsal kitabını yakmış olsaydı bu yine ifade özgürlüğü mü olacaktı?" sorusu üzerine Billström, "İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez." dedi.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Etiketler : isveç kuranı kerim nefret suçu savunma
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