VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV'nin senaryosu çöktü...
İP'li komplo teorisyeni sahnede...
Başörtüsüne güvence getiren madde kabul edildi
PKK'lı Kalkan ininden muhalefete seslendi...
24 TV yeni yaşını kutladı... 16 yıldır doğrunun sesi
Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Tertemiz yapana kadar devam!
Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Tatili keyifli geçirtecek 20 öneri
Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir
Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez
Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
DSÖ'den, çocuklarda görülen "öksürük şurubu ölümleri" üzerine acil eylem çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
Putin, Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
24 Ocak 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 17:00:00

İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sorulara yanıt vermeden uzaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı oturum ve sonrasında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in dönem başkanlığının önceliklerini anlatmak için Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumuna katıldı.

Ukrayna, İran meseleleriyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Billström, Macar bağımsız milletvekili Marton Gyöngyösi'nin "İsveç, NATO üyeliği sürecinde nerede duruyor? İsveç'in NATO üyeliğini hala onaylamayan Macaristan ve Türkiye ile bunun zaten çok zor bir diplomatik mücadele olduğunu biliyorum. Kötü bir durumu daha da kötüleştirmek, yaralamaya hakaret eklemek için Stockholm'deki protestolar ve Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'nin tutumunu kolaylaştıracak gibi görünmüyor. Bu süreci hızlandırmak için ne yapabilirsiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Oturumun ardından kısa süreliğine basın mensuplarının yanına gelen Billström, İsveçli gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra AA muhabirinin Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren uygulamayla ilgili sorularını duyduğu halde yanıt vermeden uzaklaştı.

İsveç basınına açıklamalarında ise Finlandiya ile yürüttüğü NATO üyelik sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Billström, şunları kaydetti:

"(Türkiye'nin) Son açıklamalarının ne olduğunu anlamak için Finlandiya ile iletişimdeyiz. İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan NATO anlaşmasına uymaya ve saygı duymaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha önce Finlandiyalı meslektaşımla yaptığım basın toplantısında, Finlandiyalı Bakan, açıkça ülkesinin NATO'ya İsveç'le beraber gireceğini söylemişti. Şu anda görüşmeler sıkıntıya girdi. Finlandiya ile birlikte bu konuyu yeniden değerlendirip Üçlü Ahitname'nin devam etmesinden yana girişimlerde bulunacağız."

Nefret suçu provokasyonuna yasaların müsaade ettiğini savunmuştu

Billström, dün de Brüksel'de AA muhabirinin sorusu üzerine "İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması, bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez." yanıtını vermişti.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Etiketler : isveç kuranı kerim tobias billström
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
At çiftliğinde klip çekti

At çiftliğinde klip çekti
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Enerjik İrem

Enerjik İrem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX