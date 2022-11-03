İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geliyor

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03 Kasım 2022 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 23:28:00

İsveç Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

İsveç hükûmetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu ifade etmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

Etiketler : İsveç hükümeti türkiye nato
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