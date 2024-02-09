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İsrailliler kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor
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09 Şubat 2024 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 15:08:00

İsrailliler kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini engellemek için gösterilerine devam ediyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 2007'den beri kara, hava ve denizden abluka altında tutulan Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği ve açlığın kol gezdiği Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istemeyen İsrailliler de gösterilerine devam ediyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre bir grup İsrailli, Gazze'ye yardım girişini engellemek için Mısır sınırında yer alan Nitzana Sınır Kapısı'nda toplandı.

İsrailliler, Mısır tarafından gelerek Gazze'ye geçecek yardım tırlarını engellemek için Nitzana Sınır Kapısı'nın önünde beklemeye başladı.

Bölgede bulunan İsrail güçlerinin ise yardım tırlarının girişini engellemeye çalışan göstericilere müdahalede bulunmaması dikkati çekti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsraillilerin sınır kapısının önünü kapatması nedeniyle Gazze'ye gidecek insani yardım tırlarının Mısır tarafında beklemeye devam ettiği görülüyor.

Hamas'ın elindeki esirlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu İsrailliler, Gazze'ye giden yardımların gönderilmesini engellemek için uzun zamandır sınır kapılarında gösteriler düzenliyor.

İSRAİL, GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Etiketler : israil gazze yardım
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