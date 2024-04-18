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18 Nisan 2024 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 14:53:00

İsrailli milletvekili: Mescid-i Aksa'nın olduğu alana Üçüncü Mabed'in inşa edileceğini umuyoruz

Kaynak: AA

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İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Pindrus, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın olduğu alana "Üçüncü Mabed'in inşa edilmesini umduklarını" söyledi.

Yahudi Gücü Partisi milletvekili Pindrus, İsrail Meclis televizyonunda 22-30 Nisan arasında kutlanacak Hamursuz Bayramı (Passover) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yahudilere Hamursuz Bayramı'nı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir bölgesinde kutlama çağrısı yapan Pindrus, Mescid-i Aksa'ya yönelik emellerini de dile getirdi.

Ramazan ayında Harem-i Şerif'te Filistinlilerin düzenlediği gösterilere atıfta bulunarak, "İranlıların büyük oranda Mescid-i Aksa'yı ele geçirdiği" iddiasını ortaya atan Pindrus, "Günün sonunda Üçüncü Mabed'in oraya (Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan) inşa edileceğini ve Hamursuz Bayramı'ndaki kurbanlarımızdan orada yemeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'yı yıkarak buraya "Üçüncü Mabed"i inşa etmek istediklerine ilişkin emellerini dillendiriyor.

Etiketler : israil mescidi aksa mabed
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