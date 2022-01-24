Anahtar Erdoğan'ın elinde!

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24 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00

İsrailli gazeteciden çarpıcı sözler: Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde

Kaynak: Star.com.tr

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İsrail'in önce gelen gazetecilerinden Gideon Levy, "Türkiye-İsrail arasındaki sorunları aşacak liderin Başkan Erdoğan olduğunu dile getirirken "Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde." ifadesinde bulundu.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki yeni adımlar, İsrail basınında da geniş yankı uyandırıyor. Tel Aviv'in önde gelen isimlerinden gazeteci Gideon Levy, iki ülke arasındaki ilişkileri Ülke TV'ye değerlendirdi.

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

İsrailli gazeteci İsrail'in işgalci politikasına karşı ABD ve Avrupa ülkelerinin sessiz kalmasıyla ilgili değerlendirmede bulunurken, "İsrail'in yakın zamanda Filistinlilere yönelik politikasını değiştireceğini düşünmüyorum. İsrail, işgali sona erdirmekten çok uzakta. Bu konuda AB ve ABD çözüm için hiçbir şey yapmazken, Türkiye bu konuda çözüm için daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

Levy, iki ülke arasındaki sorunları aşacak liderin Başkan Erdoğan olduğunu dile getirirken "Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye modern Türkiye'nin de İsrail'e ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Levy, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetine dikkat çekerken "Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi Filistin konularında yaptıkları nedeniyle takdir ediyorum. Gazze için yaptıkları nedeniyle takdir ediyorum. İsrail'in işgali ve Filistin halkına yaptıkları yüzünden ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu biliyorum." dedi.

Etiketler : Türkiye-İsrail Tel Aviv Gideon Levy
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