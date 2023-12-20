VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini "fosfor bombası" ile vurdu
İsrailli Bakan kana doymadı! İnsani araya karşı çıktı
Bebek katili İsrailli komutandan alçak Gazze tehdidi: Beyt Hanun gibi yapacağız
İstanbulspor'dan açıklama geldi! "Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil"
Ağrı Gürbulak'ta 49 kilo bileklik ve yüzük ele geçirildi
Erbakan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması
20 Aralık 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 17:45:00

İsrailli Bakan kana doymadı! İnsani araya karşı çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ve Hamas arasında esir takası yapılması için Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine karşı çıktığını belirtti.

İsrail ve Hamas arasında yeniden bir esir takası anlaşmasına varılması yönünde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından, Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Ben-Gvir, "Artık durma zamanı değil, karar verme zamanı!" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve esir takasını görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği duyurulmuştu.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün, esir takasını görüşmek için 18 Aralık'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiği bildirilmişti.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'e göre Gazze'de hala 129 İsrailli esir bulunuyor.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas'ın ise saldırıların sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belir

Etiketler : Itamar Ben-Gvir aşırı sağcı ATEŞKES KARŞITI İSRAİL GAZZE
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX