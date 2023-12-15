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15 Aralık 2023 Cuma 20:49:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 20:49:00

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan alçak Gazze mesajı: Tamamen işgal edilmesini istedi

Kaynak: AA

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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, işgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin tamamen işgal edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ülkesinin Gazze'yi tamamen işgal etmesini ve burada yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını istedi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden, koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

Eliyahu, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra tamamen işgal etmesi" gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin Gazze'yi kontrol edemediğini iddia eden Eliyahu, burada yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden kurulması çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ BAKAN'IN "GAZZE'YE NÜKLEER BOMBA OLASILIĞI" AÇIKLAMASI

Eliyahu, 5 Kasım'da katıldığı bir radyo programında ise nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya, Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

Etiketler : Mirasyaşar İsrail devriye İşgal Gazze ele geçirme Amihai Eliyahu
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