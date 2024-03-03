VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Ukrayna'ya ait 38 İHA'yı düşürdü
Medvedev'den tansiyonu yükseltecek açıklama! "Almanya bizimle savaşa hazırlanıyor"
Haiti'de yüzlerce mahkum firar etti
Başkan Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz
Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi
Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor
03 Mart 2024 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 15:30:00

İsrail'in Washington Büyükelçiliğine "ABD ziyaretinde Gantz'a yardımcı olunmaması talimatı verildiği" iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Washington Büyükelçiliğine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı olmaksızın "ABD'ye ziyaret planlayan Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'a yardımcı olunmaması talimatının verildiği" öne sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde Netanyahu ile Gantz arasında gerginliğe yol açtığı belirtilen Washington ziyareti planına ilişkin ABD'deki İsrail Büyükelçiliğine talimat gönderildiği iddia edildi.

İsrail Büyükelçiliğine iletildiği öne sürülen "Gantz'a yardımcı olunmaması" yönündeki talimatın hangi yetkili veya makamlarca verildiği bilgisi paylaşılmadı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog'un Gantz'a ziyaretinde eşlik etmeyeceği ileri sürüldü.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, daha önce Başbakan Netanyahu ile koordine edilmeyen bir ziyaret için bugün Washington'a gitmeye hazırlanıyor.

ABD YÖNETİMİNİN, NETANYAHU SONRASI DÖNEME HAZIRLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Netanyahu'nun ekibinden kaynaklar, Gantz'ın önceden koordine etmeden ABD ziyareti planlamasının, Başbakan'ı kızdırdığı ve bunun üzerine "İsrail'in yalnızca bir başbakanının olduğunu Gantz'a açıkça ifade ettiğini" aktarmıştı.

Gezinin Başbakan'ın onayı olmadan düzenlendiğini belirten Netanyahu'nun ekibi, Gantz'ın planının "kabine üyelerine Başbakan tarafından seyahat izni verilmesini" gerektiren hükümet düzenlemelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Amerikan basınındaki haberde ise ABD yönetiminin, Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

Ziyaretin, ABD yönetimi ile Netanyahu arasında anlaşmazlıkların yaşandığı öne sürülen dönemde gerçekleşecek olması dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Şubat'ta NBC News'e verdiği röportajda, İsrail'in "inanılmaz derecede muhafazakar hükümetini sürdürmesi halinde küresel desteğini kaybedeceğini" söylemişti.

Etiketler : abd benny gantz israil michael herzog
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX