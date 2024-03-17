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17 Mart 2024 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 08:15:00

İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddia edildi

Kaynak: AA

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Kalamon bölgesine saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Kalamon bölgesinde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Etiketler : israil şam saldırı
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