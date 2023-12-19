İsrail'in oyununu DMM bozdu: Hamas ile yüz yüze çatışamayan işgalciler kurguya başvurdu

İsrail'in oyununu DMM bozdu: Hamas ile yüz yüze çatışamayan işgalciler kurguya başvurdu

İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan ve İsrail medyasında, "Askerlerimizin Hamas ile yüz yüze çarpışmasından" iddiasıyla yer alan görüntülerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin manipülasyon içerdiği ve kurgu olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan ve İsrail medyasında, "Askerlerimizin Hamas ile yüz yüze çarpışmasından" iddiasıyla yer alan görüntüler manipülasyon içermektedir.

İddiaya konu görüntüler incelendiğinde İsrail askerlerinin duvarlara, boş arazilere, boş kapı ve pencerelere gelişigüzel ateş açtığı açıkça görülmektedir.

Yolda yürüyen İsrail askerleri, herhangi bir biçimde siper veya hedef almadan boşluğa doğru rastgele ateş açmaktadır.

Görüntülerde bir İsrail askeri bir evin bahçesine el bombası atarken yanındaki asker birdenbire ateş etmeye başlamaktadır. Askeri disiplinden uzak rahat davranışlar, görüntülerin bir çatışma görüntüsü değil kurgu görüntü olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayrıca görüntülerin genelinde, boşluğa doğru ateş eden İsrail askerlerinin silah seslerinden başka silah sesi duyulmamaktadır."