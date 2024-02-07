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07 Şubat 2024 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 17:13:00

İsrail'in Lübnan'a hava saldırısı! Yaralılar var

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1'i ağır 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, 1'i ağır olmak üzere 3 sivil yaralandı.

Ayrıca NNA başka bir haberinde, Lübnan'ın hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye vilayeti ve Sur kenti semalarında alçak uçuş yaptığını aktardı.

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, İsrail'e ait Ramya askeri mevziisinde yer alan teçhizatlar ile Zibdin mevziisini uygun silahlar ve füze ile hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayana çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Etiketler : Lübnan saldırısı İsrail hava saldırısı sivil yaralanmaları
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