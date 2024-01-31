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31 Ocak 2024 Çarşamba 07:07:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 07:07:00

İsrail'in Kızılay binasını basmasına sert tepki

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin ağır silahlarla Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından yeni bir katliam gerçekleştireceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "baskının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere İsrail tarafından gerçekleştirilen katliam ve ihlallere eklenen bir savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini ve her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiğini bildirmişti.

Filistin Kızılayı, daha sonra İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurmuştu.

Etiketler : hamas israil filistin
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