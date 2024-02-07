İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bin 708'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinli yaşamını yitirdi ve 169 sivil yaralandı.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e, yaralı sayısı da 67 bin 147'e çıktı.