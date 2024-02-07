İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bin 708'e çıktı
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinli yaşamını yitirdi ve 169 sivil yaralandı.
Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e, yaralı sayısı da 67 bin 147'e çıktı.
- İsveç Kur'an-ı Kerim yakan Momika'yı sınır dışı edecek
- İsrail'in Lübnan'a hava saldırısı! Yaralılar var
- Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bin 708'e çıktı
- İşgalci İsrail 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı
- CNN ile Guardian arasında "İsrail" polemiği