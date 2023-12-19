Gazze'deki yıkım ve katliama rağmen İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

ENKAZ ALTINDA HALA BİNLERCE KİŞİ VAR, HASTANELERDE İSE HİZMET DURDU

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.



Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bin 667'ye yaralananların sayısı 52 bin 586'ya yükseldi.

14:42 Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki "bazı aşırılık yanlısı" Yahudi yerleşimcilere karşı önlem almaya karar verdiğini bildirdi.

14:23 Uzmanlar, Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı, ABD yönetiminin kurulduğunu duyurduğu çok uluslu misyonun, Gazze'deki durumun bölgeye yayılmasının yanı sıra görev gücünün uzun süre bölgede aktif kalması durumunda ülkelerin iç siyasetlerinde siyasi ve ekonomik maliyetlere sebep olabileceğine işaret etti.

14:17 İsrail'in ilk Başbakanı Ben Gurion'un, "İsrail'in nihai zaferi kitlesel Yahudi göçüyle elde edilecektir ve hayatta kalması yalnızca tek bir faktöre bağlıdır: İsrail'e kitlesel göç." ifadeleri ülke nüfusunun artırılmasına olan önemi ortaya koyuyor.

13:00 Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İsrail'in "öldürücü öfkesiyle" İsrail'in Gazze'de yasal zeminini kaybettiğini belirtti.

11:59 İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda 600 personelin Gazze'ye saldırıların getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

11:54 İsrail ordusu, Gazze'ye saldırısında ölen Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun durumunu inceleyeceklerini ancak Fransa yönetiminden kendilerine bilgi gelmediğini açıkladı.

11:47 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoydu.

10:52 İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, abluka altındaki Gazze Şeridi topraklarından "birkaç kilometrenin ilhak edilmesi" çağrısında bulundu.

10:15 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durması gerektiğini söyledi.

10:00 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

08:30 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü

02:45 İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti.

02:29 İngiltere'de bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdıkları mektupta, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin yolunun diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

02:00 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi.