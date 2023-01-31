İsrail'in Cenin'e baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi öldürmesi bölgede şiddet olaylarını artırdı

İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı partilerle kurduğu koalisyon hükümeti henüz bir ayını doldurmadan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail-Filistin çatışması yeniden şiddetlendi.

İsrail ordusu ve diğer güvenlik birimleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak Perşembe sabahı "saldırı hazırlığındaki İslami Cihad militanlarının bir evde saklandığı" iddiasıyla kapsamlı bir baskın düzenledi. Baskında, aralarında yaşlı bir kadın ve bir çocuğun da yer aldığı 10 Filistinli öldürüldü, 20 kadar Filistinli yaralandı.

Cenin'deki baskın, İsrail basını ve bölge sakinleri tarafından son 15 yılın "en kanlı ve şiddetli baskını" olarak nitelendirildi.

İsrail'deki koalisyon ortağı Dini Siyonizm Partisinden aşırı sağcı Milletvekili Almog Cohen ise, sosyal medyada paylaşımında, İsrail askerlerine övgüde bulunarak "Onları öldürmeye devam edin" ifadesini kullandı. Cohen'in bu paylaşımı Twitter tarafından kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Filistin yönetimi, Cenin baskınının ardından İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurduğunu açıkladı.

Geçen yılın yoğun şiddeti hız kesmedi

Cenin'deki baskın sonrasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs genelinde olaylar çıktı. İsrail ordusunun açtığı ateşte bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

Son dönemde artan şiddet dalgasıyla, İsrail güvenlik güçleri veya Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 35 Filistinli öldürüldü.

Bu veriler, Birleşmiş Milletlerin 2022'yi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "son 16 yılın en kanlı dönemi" olarak nitelemesinin ardından bölgede can kayıplarının bu yıl da hız kesmediğini gösteriyor.

İsrailli insan hakları örgütü B'tselem'e göre, İsrail ordusu geçen yıl Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 34'ü çocuk 146 Filistinliyi öldürdü. Yahudi yerleşimciler de biri çocuk 5 Filistinliyi öldürdü, üç Filistinlinin hayatını kaybettiği dosyadaysa failler tespit edilemedi.

İsraillilere yönelik 24 saat içinde iki ayrı saldırı

İsrail ordusunun Cenin baskınının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te 24 saat içinde İsraillilere yönelik iki saldırı gerçekleşti.

Filistinli bir genç, 27 Ocak akşamı yasa dışı Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenleyerek 7 İsrailliyi öldürdü. İsrail polisi, araçla kovalamacanın ardından saldırganı öldürdüğünü açıkladı.

Bu saldırının üzerinden 24 saat geçmeden, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yakın Silvan Mahallesi'nde 13 yaşındaki bir Filistinli, iki İsrailliyi silahla yaraladı. Filistinli çocuğun ateş ettiği İsraillilerden biri üzerindeki otomatik silahla çocuğu yaralayarak etkisiz hale getirdi.

İsraillilere yönelik saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci şiddeti patlak verdi. Cumartesi ve pazar akşamları Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı, evlerine ve araçlarına taş atarak ateşe verdiği onlarca olay yaşandı.

Şiddet dalgasının daha da büyümesinden endişe ediliyor

Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıların hemen ardından İsraillilere "kanunları kendileri uygulamaya çalışmaktan kaçınması" çağrısı yaparken hükümet, daha fazla İsrailli sivilin silahlandırılmasını kolaylaştıracak adımlar atacağını duyurdu.

İsrail'in "vatandaşlarına güvenliği sağlamak" iddiasıyla Cenin'e düzenlediği "kanlı" baskın vadedilenin aksine İsraillilerin hayatını kaybettiği ve Yahudi yerleşimci şiddetinin tırmandığı atmosferi beraberinde getirdi.

İsrail basını, Filistinlilere karşı "şahin" politikaları ve fanatik Yahudi yerleşimcilere desteğiyle tanınan aşırı sağcıların İsrail hükümetinde kritik görevler almasıyla şiddet dalgasının daha da artabileceği endişesine işaret ediyor.