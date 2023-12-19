İsrail'in büyük silahları Hamas'ı alt edemedi: Dünya basınına rezil oldular

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları iki aydan fazladır devam ederken, Kassam Tugayları'nın direnişi de aralıksız devam ediyor.

Resmi açıklamalara göre Gazze'deki çıkan çatışmalarda işgalci İsrail askerlerinden 129'u öldürüldü. Binlerce askerin yaralı olduğu söylenirken, İsrail basınında çıkan haberlerde bu sayının kat ve kat fazla olduğuna değinildi.

İsrail, ABD'nin koşulsuz desteğine ve gönderilen tonlarca mühimmat, roket, bomba ve askeri teçhizata rağmen Kassam Tugayları'nın 'ilkel' füzelerine ve İHA'larına karşı koyamadı.

Günlerdir Gazze'yi ağır bombardımana tutan ve Filistinli sivilleri katleden İsrail, Kassam Tugayları ile girdiği sıcak çatışmalarda adeta dünyaya rezil oldu.

aksam.com.tr'nin Bloomberg'den çevirdiği haberde, İsrail'in sahip olduğu 'üstün' ve 'benzersiz' teknolojinin; Hamas'ın ve dolayısıyla Kassam Tugayları'nın sahip olduğu 'ucuz', 'derme çatma' ve 'ilkel' roket, İHA ve bombalarına karşı etkili olamadı.

Kara saldırılarının başladığı günden itibaren askerlerini, tanklarını ve zırhlı araçlarını Gazze'de kaybeden işgalci İsrail'in savunmasındaki boşluklar ortaya çıktı.

Haberde ayrıca Hamas'ın, ucuz fiyata internetten satın alınan İHA'larla Ortadoğu'daki en büyük insansız hava aracı filosuna sahip olmakla övünen İsrail'e kafa tuttuğuna değinildi.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nda kullandığı İHA'lara ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Çevrimiçi olarak 6.500 dolar gibi düşük bir fiyata satılan bir drone filosu, İsrail'in 1 milyar dolarlık sınır çitinin üzerindeki gökyüzünü doldurdu. İHA'lar patlayıcı taşımak, kameraları, iletişim sistemlerini ve uzaktan kumandalı silahları devre dışı bırakmak üzere donatıldılar."

Söz konusu analizde, "Hamas'ın drone saldırıları, güçlü bir tehdit olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.