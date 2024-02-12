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12 Şubat 2024 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 14:05:00

İsrail'in 4 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 340'a yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 129 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 164 Filistinliyi daha öldürdüğü, 200 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 340'a, yaralı sayısının da 67 bin 984'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İSRAİLLİ KESKİN NİŞANCILAR GAZZE'DEKİ NASIR HASTANESİ'NDE 7 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli keskin nişancılar, Nasır Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve buraya sığınan insanlardan 7'sini öldürdü, 14'ünü yaraladı." ifadesini kullandı. Kudra, keskin nişancıların hastaneyi kuşatma altına aldığını ve hareket eden her şeye ateş ettiğini aktardı.

NASIR HASTANESİ'NİN ACİL SERVİSİ KANALİZASYON SULARININ ALTINDA KALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin acil servisi kanalizasyon suları altında kaldı. Bu durum ekiplerin çalışmasını da engelliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin hastane dışında hareket eden her şeyi doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Kanalizasyon şebekesini onarmak için hastane avlularında hareket eden teknik ekipleri korumamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in devam eden yoğun bombardımanları Han Yunus'un altyapı, kanalizasyon ve su ağlarını tahrip etti, atık suların yollara ve mahallelere sızmasına yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını belirtmişti.

Hastanenin asgari seviyede hizmet verdiğini kaydeden Ghebreyesus, "Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hastaların ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze saldırı filistinli
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