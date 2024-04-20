İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a yükseldi

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20 Nisan 2024 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 14:30:00

İsrail'in 197 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 49'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 197 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının da 76 bin 901'e çıktığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden başta Refah kenti olmak üzere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde Rıdvan ailesine ait evi bombalaması sonucu 6'sı çocuk 9 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah kenti doğusundaki Doğu Mezarlığı yanındaki bir evi bombalaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. El-Berahime ile eş-Şaut mahallerine de topçu ateşi açıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerini çok sayıda top mermisi ile hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan el-Garabli, en-Nabbahin, ebu Merahil, es-Seyyid ve el-Kassas ailelerine ait evleri bombaladı.

İsrail donanmasına ait botlar da Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırı düzenledi.

Etiketler : israil gazze saldırı can kaybı
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