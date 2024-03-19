İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi

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19 Mart 2024 Salı 12:54:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 12:54:00

İsrail'in 165 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 165 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 93 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 819'a, yaralı sayısının da 73 bin 934'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Etiketler : gazze filistin israil can kaybı
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