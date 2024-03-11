İsrail'in 157 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 157 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 67 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 112'ye yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 106 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 760'a ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunun altını çizen Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 25 olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE BİR EVİ HEDEF ALDI: 16 KİŞİ ÖLDÜ



Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 16 Filistinli öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

"Ebu Şemale" ailesine ait evin bombalandığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk 16 Filistinli öldürüldü, onlarcası Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun 157 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.