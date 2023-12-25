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İsrail'den gerilimi tırmandıracak saldırı: İranlı komutan öldürüldü!
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25 Aralık 2023 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 19:09:00

İsrail'den gerilimi tırmandıracak saldırı: İranlı komutan öldürüldü!

Kaynak: AA

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İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Öldürülen İranlı komutanın Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

Etiketler : iran devrim muhafızları razi musevi saldırı İSRAİL İRAN
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