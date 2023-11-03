İsrail'den geçici insani ateşkese ret
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmadan geçici insanı ateşkesin yapılmayacağını açıkladı. Netanyahu, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor." dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmadan geçici insanı ateşkesin yapılmayacağını açıkladı.
Netanyahu, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor." dedi.
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- İsrail'den geçici insani ateşkese ret