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03 Kasım 2023 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 18:16:00

İsrail'den geçici insani ateşkese ret

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmadan geçici insanı ateşkesin yapılmayacağını açıkladı. Netanyahu, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmadan geçici insanı ateşkesin yapılmayacağını açıkladı.

Netanyahu, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor." dedi.

Etiketler : Netanyahu Hamas rehineleri insanı ateşkes İSRAİL
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