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19 Temmuz 2022 Salı 18:27:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 18:27:00

İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı

Kaynak: AA

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurduğu bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden açılan ateşe karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait bir noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Adraee, açıklamasında can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden sabah saatlerinde İsrail tarafına ateş açıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Filistinlilerin açtığı ateşte kurşunların sınır bölgesine yakın bir sanayi binasına isabet ettiği bildirilmişti.

Filistinli gruplardan konuyla ilgili şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Etiketler : israil savaş uçakları filistin gazze şeridi
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