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13 Mart 2024 Çarşamba 13:27:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 13:27:00

İsrail'den flaş Biden iddiası: Hükümeti devirmeye çalışıyor"

Kaynak: AA

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İsrail'de üst düzey bir siyasi yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti.

The Jerusalem Post'un haberine göre, adı belirtilmeyen İsrailli yetkili, dün gece Netanyahu yönetiminin daha ılımlı bir hükümetle değiştirilebileceği uyarısında bulunan "ABD İstihbarat Topluluğu'nun Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporuna" ilişkin açıklama yaptı.

Rapora tepki gösteren yetkili, "Dostlarımızdan İsrail'deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas terör rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, Netanyahu'yu başkasının değil, İsrail vatandaşlarının seçtiğini söyleyerek, "İsrail, ABD'nin himayesi altındaki bir devlet değil, hükümeti vatandaşların seçtiği, bağımsız ve demokratik bir ülkedir." dedi.

"NETANYAHU'YA DUYULAN GÜVENSİZLİK DERİNLEŞTİ"

ABD İstihbarat Topluluğu tarafından şubat ayında hazırlanan 41 sayfalık "Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu" 11 Mart'ta yayımlanmıştı.

Netanyahu'nun iktidardaki geleceği, Filistin ve güvenlik konularında katı politikalar izleyen aşırı sağ ve ultra Ortodoks partilerden oluşan yönetim yapısının şüpheli olabileceğine değinilen raporda, "Savaş öncesi zaten had safhada olan Netanyahu'nun yönetim kabiliyetine duyulan güvensizlik, toplum genelinde derinleşti ve yayıldı." ifadesine yer verilmişti.

İsrail Başbakanının istifası ve seçim talebiyle büyük protestoların gerçekleştirileceğine işaret edilen raporda, "İsrail'de farklı ve daha ılımlı bir hükümet mümkün." denildi.

ABD Başkanı Biden, 9 Mart'ta Kongrede bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermeyen Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "ikna edici bir konuşma yapacağını" söylerken açık mikrofona yakalanmış, bu konuşma ikili arasındaki anlaşmazlık şeklinde değerlendirilmişti.

Biden, ayrıca 10 Mart'ta MSNBC'ye yaptığı açıklamada Netanyahu'nun politikalarının İsrail'e zarar verdiğini söylemişti.

Etiketler : abd israil biden netanyahu
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