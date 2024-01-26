VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin takipçisi olacağız
Borsa günü yükselişle kapattı
Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü: İsveç'in NATO üyeliği kararı sonrası kritik temas
MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü
İstanbul'da "Narkogüç-47" operasyonunda 43 tutuklama
Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: "Derhal ve tam olarak uygulanmalı"
26 Ocak 2024 Cuma 17:48:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 17:48:00

İsrail'de Gazze çatlağı: Netanyahu görevden alınmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrailli eski üst düzey güvenlik yetkilileri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze savaşında başarısız olduğu" gerekçesiyle görevden alınması çağrısında bulundu.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, aralarında Nobel Kimya Ödülü sahibi 3 kişinin de bulunduğu İsrailli 26 eski yetkilinin imzasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Meclis Başkanına hitaben açık mektup yayımlandı.

Bu kişilerden 17'sinin savunma kurumundan olduğuna işaret edilen haberde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşta başarısız olduğu için görevden alınmasının talep edildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca mektubu imzalayanların yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere de destek verdiğine dikkat çekildi.

İmza sahibi kişiler arasında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Mossad Başkanları Tamir Pardo ve Danny Yatom, eski Şabak Direktörleri Nadav Argaman ve eski Emniyet Müdürlerinden Assaf Hefetz'in de yer aldığı belirtildi.

Mektupta şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Netanyahu, savaş döneminde İsrail'e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor."

Mektupta ayrıca, Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile ilişkilerine de zarar verdiğine işaret edildi.

Etiketler : Netanyahu başarısız İsrail güvenlik yetkilileri Gazze savaşı
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX