İsrail'de Gazze çatlağı: Netanyahu görevden alınmalı

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, aralarında Nobel Kimya Ödülü sahibi 3 kişinin de bulunduğu İsrailli 26 eski yetkilinin imzasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Meclis Başkanına hitaben açık mektup yayımlandı.

Bu kişilerden 17'sinin savunma kurumundan olduğuna işaret edilen haberde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşta başarısız olduğu için görevden alınmasının talep edildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca mektubu imzalayanların yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere de destek verdiğine dikkat çekildi.

İmza sahibi kişiler arasında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Mossad Başkanları Tamir Pardo ve Danny Yatom, eski Şabak Direktörleri Nadav Argaman ve eski Emniyet Müdürlerinden Assaf Hefetz'in de yer aldığı belirtildi.

Mektupta şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Netanyahu, savaş döneminde İsrail'e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor."

Mektupta ayrıca, Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile ilişkilerine de zarar verdiğine işaret edildi.