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İsrail'de çarpıcı anket sonucu: Netanyahu'ya destek azaldı
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31 Aralık 2023 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 18:11:00

İsrail'de çarpıcı anket sonucu: Netanyahu'ya destek azaldı

Kaynak: AA

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İsrail yerel basınının yayınladığı ankete göre, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun partisine destek yarı yarıya azaldı.

İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun yayınladığı ankete göre, Likud Partisinin, 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor. Likud'un şu an mecliste 32 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

Etiketler : israil ankete göre netanyahu destek azaldı parti desteği düştü
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