VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Biden'dan Ürdün saldırısına misilleme açıklaması! "Nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdım"
AK Parti Seçim Beyannamesi'ni paylaştı
İsrail'de ana muhalefet 'ateşkes ve esir takası' taraftarı
Çözülme devam ediyor: 2 PKK'lı terörist, teslim oldu
30 Ocak 2024 Salı 18:44:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 18:44:00

İsrail'de ana muhalefet 'ateşkes ve esir takası' taraftarı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetine e "ateşkes ve esir takası" için destek vereceklerini belirtti.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması karşılığında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin muhtemel bir anlaşma için hükümete destek vereceklerini açıkladı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri ve eski Başbakan Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması için hükümete "güvenlik ağı" sağlayabileceklerini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirleri getirmenin kendi görevleri olduğunu ifade eden Lapid, aksi takdirde "toplum içerisinde ve vatandaş ile hükümet arasındaki ilişkilerde çatlaklar oluşacağı" uyarısında bulundu.

Lapid'in açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hamas ile esir takası konusunda "dikkatsiz bir anlaşma" sağlanması halinde, koalisyon hükümetini dağılmakla tehdit etmesi üzerine geldi.

İsrail'de İbranice yayın yapan basın, Lapid'in açıklamalarını hükümete katılım değil, ateşkes ve esir takası için geçici bir destek şeklinde yorumladı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık talepleri doğrultusunda bir adım atılmazsa Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulunuyor.

Ben-Gvir, geçen hafta partisinin haftalık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılacağını söylemişti.

PARİS TOPLANTISI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.

Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızın maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.

Etiketler : google seo uyumlu etiket üretimi ana muhalefet lideri
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX